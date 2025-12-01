1 de diciembre de 2025

“Arde el Monte” el tema inédito que lleva a Los Matreros al pre Casquín de Córdoba.

4 minutos atrás Fm Alpha

El conjunto Los Matreros se presentaron este fin de semana en la sede de la localidad balnearia de Santa Teresita, con el criterio de conseguir un lugar en la Plaza Prospero Molina.

Los Matreros es integrado por Emiliano Vidal en primera guitarra– Walter Tamburrino batería- Facundo Sondon voz y guitarra criolla-Ezequiel Ailán bajo. Los florenses, lograron en la tarde del domingo el reconocimiento del jurado en el rubro canción inédita, este caso un aire de chacarera «Arde el Monte» con la autoría de Facundo Sondon. Felicitaciones, ahora a pasar el filtro más exigente en el epicentro del evento folklórico de mayor transcendencia.

