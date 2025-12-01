1 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Farmacias de turno Diciembre 2025

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

(copiar vínculo) El Colegio de Farmacéuticos dio a conocer las farmacias de turno para el último mes del año. Recordamos también que las farmacias permanecen cerradas los días sábados (mañana y tarde) con excepción de la que se encuentre de turno. Por otra parte, han cambiado de nombre y dirección algunas oficinas farmaceúticas. En San Martín 911 se ubica Farmacia «Paculnis» mientras que Farmacia «Nieto» funciona en Pte. Perón y Pueyrredón (ex-Farmacia «García»).

https://calendar.google.com/calendar/render?mode=day&date=20250115T150634

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del HCD

21 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

La frutilla del postre

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – lunes 1 de diciembre

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del HCD

21 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

La frutilla del postre

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – lunes 1 de diciembre

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Cantando bajo la lluvia

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.