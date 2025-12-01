Cantando bajo la lluvia

El Hollín logró la clasificación a semifinales al ganarle ayer por la tarde 1 a 0 a Barrio Traut. Facundo Zapata a los 35 minutos del segundo tiempo consiguió el gol del aurinegro que bajo la lluvia festejó y cantó su pase a la etapa final del Torneo Clausura 2025. Barrio Traut, jugó con la dignidad de siempre, pero se quedó afuera.

(Por Flavio Iacomini)

Ultima fecha clasificatoria del torneo oficial de primera división con lluvia copiosa y persistente durante todo el partido.

Ayer domingo, en el estadio de Juventud Unida, El Hollín alcanzó su tan ansiado pase a la etapa decisiva de un campeonato que quedará para el recuerdo.

A poco más de diez minutos del final del encuentro, el mediocampista “carbonero” Facundo Zapata, definió muy bien en el arco que da hacia calle Leandro N. Alem y puso el 1 a 0 que desató toda la algarabía de la parcialidad, jugadores y cuerpo técnico del conjunto aurinegro.

En un partido donde los equipos jugaron como pudieron entre el barro y los charcos debido a la abundante lluvia que cayó durante toda la tarde en Las Flores.

Barrio Traut tuvo sus chances también, pero la buena tarea del arquero Cristian Arce impidió que el amarillo de Dardo Rivarola pudiera conseguir su gol ante una escapada de Ary Amicone que el uno carbonero logró desbaratar con su esfuerzo.

Un empate marcaba el riesgo de quedar los dos equipos eliminados del certamen, razón por lo que a diez minutos del final, el gol de El Hollín desató toda la locura del festejo del conjunto dirigido por la dupal Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti.

Con su triunfo de la lluviosa tarde de ayer, El Hollín, trepó a las 17 unidades, quedó tercero en la tabla de posiciones y ahora sólo debe esperar el resultado entre El Taladro y Juventud Unida para saber por su posición definitiva y cuál será su rival de semifinales.

Para Barrio Traut, que se despidió del campeonato en esta fecha decimocuarta, el reconocimiento de su gente por el esfuerzo y la actitud de siempre.

Jugado en Juventud Unida

Barrio Traut (0): J. M. Gaimaro; Carballo, Montórfano, J. Cartasso y F. Laspiur; A. Ailán, Vitelli, T. Vilela y Gómez; Amicone y Carpinetti. DT: Dardo Rivarola.

El Hollín (1): C. Arce; Steinman, Quintieri, L. López y A. Sández; García, Velázquez, N. Luján y Aguirre; F. Zapata y López. DT: Eduardo Sández.

Goles: ST: 35′ Facundo Zapata

