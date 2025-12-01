BM – lunes 1 de diciembre

NAHUEL PELLEJERO CERRÓ DE MANERA BRILLANTE LA 19ª TEMPORADA DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» El ciclo de raíz nativa, ideado y producido por Fernando Calles, en el final de su 19ª temporada mostró todo su brillo con la presentación de Nahuel Pellejero. Acompañado por Diego Suárez y su guitarra, el animador de fiestas criollas, con todos sus versos y poesías, brindó un lindo y emotivo espectáculo que la gente que colmó el Salón Rojo Municipal disfrutó a pleno y premió con fuertes aplausos cada una de las intervenciones artísticas. Nahuel Pellejero realizó un recorrido de su vida vinculada a sus inicios en la actividad que hoy realiza de manera exitosa y en donde logró recoger bien el legado de su abuelo “Coco” Pellejero y de su padre Marcelo, reconocidos animadores de grandes fiestas gauchas. El sentir por las raíces de nuestra patria, por la identidad nacional fue lo que estuvo presente siempre en un evento que coronó el cierre de la edición 19º de Folclore para Escuchar, un ciclo que durante todo el año cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Nahuel Pellejero, entre versos y canciones, hizo participar a su padre Marcelo Pellejero; también a Rubén Pacheco, un florense que con su guitarra exhibió toda su capacidad artística musical. Asimismo, compartió una pieza junto al talentoso tecladista florense Marcelo Pilotto que, invitado para la ocasión y con el acordeón, ejecutó una brillante canción del recordado Hugo Suárez. Una noche cargada de emotividad y de buenos momentos. Además del público, que desbordó la sala, estuvieron presentes en la última jornada del año 2025 del ciclo Folclore para Escuchar, el intendente interino Fabián Blanstein, el intendente Alberto Gelené, el director de Cultura, Juan Bautista Saladino y demás autoridades municipales.

ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN A LAS BECAS UNIVERSITARIAS Y HABITACIONALES La Secretaría de Educación informa que ya se encuentra abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales. Las y los estudiantes podrán realizar el trámite de manera presencial en la sede de la Secretaría de Educación hasta el 2 de enero de 2026, en el horario de 8:00 a 20:00hs. Se recuerda que quienes actualmente perciben el beneficio deberán solicitar su renovación. Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Adjudicación de Becas, de acuerdo con el Reglamento General de Becas para Estudios Superiores, aprobado oportunamente por Ordenanza Municipal. Documentación requerida: Fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar; Constancias de ingresos (recibos de sueldo); Constancias de egresos (fotocopias de facturas de agua, gas, luz, telefonía móvil, alquiler y ABL); Título secundario o certificado; Certificado analítico de estudios (estudiantes avanzados); Constancia de inscripción a la carrera para el ciclo 2026 (alumnos ingresantes) y Plan de estudios. Para más información, comunicarse con la Secretaría de Educación (Av. General Paz y Alem, 1er piso), por WhatsApp 2244-464216, o por correo electrónico a becas@lasflores.gob.ar.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ PRESENTE EN LA ÚLTIMA FECHA DEL GRAN PRIX Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la última etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo 30 de noviembre en la Escuela Técnica de 25 de Mayo. Participaron 177 aficionados del juego ciencia, donde los florenses obtuvieron los siguientes resultados: en Sub 8 (26 Jugadores), Benjamín Buiraz clasificó décimo, mientras que en Sub 10 (24 inscriptos), Elson Calzada resultó duodécimo. En Sub 12 (23 anotados): 2°) Ciro Branchesi Gómez (invicto), 5°) Lucas Lerra y 20°) Mariano Rivas. En Sub 15: (37 participantes): 9°) Tomás Espíndola, 21°) Gael Benavídez 23°) Tomás Aguirre y 26°) Simón Arce. En Sub 18 (16 protagonistas): 9°) Bautista Pires y 12°) Tiano Puente. Por último, en Libres (56 jugadores): 15°) José Repetto y 26ª) Ana Orlando (mejor dama).

