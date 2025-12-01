La frutilla del postre

El Taladro, con gol de Juan María López, le iba ganando 1 a 0 a Juventud Unida en el CEF N° 6 y el árbitro debió suspender el partido al finalizar el primer tiempo por las malas condiciones del terreno de juego ante la intensa lluvia caída. Los 45 minutos que faltan, se jugarían el miércoles por la noche. El resultado definirá si clasifica el Taladro o Juventud Deportiva. El equipo albiverde, quedó en la espera que desespera en un torneo que será recordado.

(Por Flavio Iacomini)

Si algo le faltaba al campeonato oficial Clausura 2025 para quedar cargado de mayor emotividad e incertidumbre, es que sucediera lo de ayer por la tarde.

El árbitro de San Justo (La Matanza) Gabriel Ordoñe, debió suspender el encuentro porque el piso del CEF N° 6 ya no aguantaba más la embestida de la copiosa llovizna que se abatió durante toda la tarde florense.

Juan María López, a los 9 minutos de la etapa inicial del partido, había conseguido el gol de El Taladro, al rematar de derecha desde afuera del área. La pelota bien mojada y rápida le picó antes al arquero Manuel Lacoste en el arco que da espaldas a calle Bernardo de Irigoyen.

Fue el 1 a 0 que le aseguraba al equipo de camiseta naranja su clasificación a semifinales sin depender de nadie.

La posterior suspensión del encuentro, por lo antes explicado, ahora hizo que la definición del partido se traslade a un día de esta semana que recién comienza y en horario nocturno.

El Taladro, para conseguir su ansiada clasificación, deberá sostener su resultado victorioso. Un empate o un triunfo del ya clasificado Juventud Unida, lo dejaría al “verde” afuera del torneo. Además, el equipo de Gonzalo Aparicio, deberá jugar con diez jugadores porque antes de finalizar el primer tiempo se fue expulsado su delantero José Gioia.

Las razones de porque si o si el histórico “Verde” debe alcanzar un triunfo: Juventud Deportiva terminó de jugar y cosechó 16 puntos.

El Taladro, marcha con 14 unidades y si hoy en la Liga de Futbol de Las Flores se define que lo que resta del partido se juega el miércoles por la noche, deberá sostener ese resultado triunfal.

Un empate o una derrota lo dejaría afuera de las semifinales.

Los 45 minutos que restan, seguro en dos tiempos de 22 minutos 30 segundos cada uno, se transformó en la gran frutilla del postre de un torneo Clausura 2025 verdaderamente apasionante.

El Taladro: Bruno Alegre, Juan Pedro León Suarez, Valentín Depollier, Sergio Caputo, Gianfranco Manrique, Alan Patrault, Juan María López, Santino Rodríguez, Jonatán López, Gabriel Cenzano, José Gioia. Relevos: Román Caputo, Ignacio Ruiz Bartolomey, Bautista Onraita, Federico Montes de Oca, Santiago Loustau, Vicente Carricart, Rocco Lemma. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Juventud Unida: Manuel Lacoste, Raul Maciel, Juan Cáceres, Matías Cáceres, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Thiago Kobarynca, Tomás Osterrieth, Joel Schoutem, Patricio Peñalva, Ignacio Maciel. Relevos: Federico Etchelet, Enzo Silva, Suhair Raineri, Joaquín Ametrano, Wenceslao Rivas, Alexis Espíndola, Facundo Magno. D.T: Adrián Caputo. Ayudantes de Campo: Marcelo Luciani y Santiago Silva. P.F. Melina Biasutti.

Arbitro: Gabriel Ordoñe (San justo). Líneas: Pablo Golinowski y Carlos Servidío.

About The Author