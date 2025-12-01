Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del HCD

Este viernes 5 de diciembre a las 20 horas se llevará a cabo el Acto de Jura de los Concejales Electos y la Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores en el salón «Oscar Alende». Este acontecimiento reviste un especial significado institucional para toda nuestra comunidad ya que marca el inicio de un nuevo período legislativo y la renovación democrática de quienes representarán a los florenses en el ámbito deliberativo local. El Honorable Concejo Deliberante invita a la comunidad a acompañar este importante momento para la vida democrática del distrito.

About The Author