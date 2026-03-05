5 de marzo de 2026

UPD 2026: «Siempre esperamos que todo se desarrolle con normalidad»

3 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) El subsecretario de Gobierno municipal, Dr. Ricardo Spinelli, habló este jueves con la 91.5 sobre el tradicional festejo de los estudiantes del último año del nivel secundario en el inicio del ciclo lectivo previsto para el próximo lunes 9 de marzo. «Ojalá que los chicos puedan disfrutar de ese momento. De nuestra parte haremos un acompañamiento en materia de seguridad con los diversos actores (Policía Comunal y Tránsito) para que todo se desarrolle con normalidad. Sabemos y queremos que los chicos lo pasen bien. Vamos a estar en el momento de la salida del local bailable hasta la llegada a Plaza Mitre», explicó. Más adelante, el funcionario agradeció a los padres que también se comprometieron a estar presente en tan importante momento. «Tuvimos una reunión días pasados en el salón rojo con muchos de ellos como así también con las autoridades de las escuelas secundarias», agregó.

