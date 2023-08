Valentín Gennuso, de Adelante Juntos. “No cabe dudas que el escenario político se ha reconfigurado”

Las urnas en cada elección hablan, y esta semana estaremos conversando con distintos referentes de los tres partidos que se presentaron en Las Flores con pre candidatos locales. En el día de la fecha, dialogamos con el concejal de Juntos por el Cambio Valentín Gennuso.

“No tan sorpresivo lo de Milei, había algunas señales de que podía tener una buena elección, los números no mostraban un porcentaje tan grande que tuvo, del 30%. Es un fenómeno social, un dirigente parado en un extremo que viene a romper con las dos coaliciones existentes…” decía en el comienzo.

“Hicimos una buena elección, éramos los únicos que nos jugábamos algo compitiendo en una interna, nos sirve para una estrategia y generar futuros escenarios. El votante nos dio la confianza y ganamos por amplia diferencia un 85 a 15, eso significa que estamos para ir con la lista completa, sin necesidad de intercalar. Vamos a estar igualmente en conversaciones para trabajar todos juntos. Ambos espacios fuimos claros y categóricos en torno a eso, no hubo intención de campaña sucia ni nada…” Sobre el desenvolvimiento de las PASO, dijo: “Venimos de tener un domingo muy complejo con lo vivido por Federico con la triste pérdida familiar. Por esa razón, los análisis electorales y las discusiones se van a demorar un poco más, cuando él lo disponga retomaremos la estrategia y volveremos a caminar de a poco la ciudad…El corte a gobernador no se suele dar tan ampliamente, por eso cuando Bullrich eligió a Grindetti pensaron que no era tan competitivo como Santilli. Lo que traiciona de alguna manera la boleta es el presidente o intendente, ha habido una buen elección de Kicillof así que de algún modo hubo un corte… Grindetti no tiene la penetración de la provincia que por ahí tuvo Santilli, sin embargo fue el ganador de la elección, me la imaginé muy pareja y fue así, y es Grindetti el que tiene las chances y la diferencia con Kicillof es corta, la “pescera” son los votos de Píparo, por sus números no tendrían posibilidades de pelear la gobernación. Pienso en ese votante que yendo a Grindetti le puede ganar a Kicillof…”

“Ahora hay que ver el escenario que se reconfigura a nivel nacional, provincial y local, estos números dan una certeza de dónde estamos todos parados, tuvimos un corte a favor muy grande, 6 o 7 puntos más que Bullrich, pensando en los números a nivel nacional y un buen corte a favor que volveremos a tener seguro en octubre, el crecimiento de Milei nos afectó porque atomizó al votante, Bernardo capitalizó eso y tuvo un arrastre importante pero igual reconociendo el compromiso de su gente… Hay un mensaje muy claro de la sociedad florense, más de la mitad de los florenses no le dieron el acompañamiento a la elección, en 2019 llegó al 60% y ahora casi el 46%, es muy difícil saber la cantidad de comprometidos con el voto con el oficialismo, no sé si los trabajadores municipales porque no la están pasando bien…la gente hizo saber que quiere un cambio y estamos canalizando eso….” Finalizado, explicó: “Si uno se pone a analizar fino son 2 mil votos de diferencia por debajo del oficialismo, no es para nada aplastante y no tengo dudas que vamos a llegar muy competitivos en octubre…”

Audio completo de la entrevista con Valentín Gennuso.

