Venezuela al rojo vivo: Hablamos con un profesional refugiado en Chile

Los hechos de público conocimiento dados en Venezuela hicieron que le dediquemos un párrafo independiente a la situación. Por esto, en la mañana de hoy nos comunicamos desde Chile en “El periodístico” con el profesional Psicólogo Julián Álvarez:

“Estamos con sentimientos encontrados por lo que está pasando en mi país de origen. El mundo entero está preocupado por lo ocurrido, hasta el gobierno estadounidense pide que se den a conocer los resultados públicamente, que se abran las actas…Sentimos bastante presión de que no vaya a pasar la invasión en las embajadas… Está la de EEUU que fue desterrado y ahora cuando tienes que hacer trámites tienes que ir a Colombia que nos queda al lado, es nuestro país hermano que ha cobijado a varios hermanos venezolanos. Nosotros pasamos por un puente desde San Cristóbal a Cúcuta y tenías acceso al país hasta que Maduro lo cerró para no comprar alimentos ni remedios que no habia. Los países donde van a llegar más venezolanos es Colombia, lo sigue Chile, Argentina y EEUU. Elegimos Chile porque tiene una economía bastante estable a pesar de ser un país costoso…Cuando me tocó emigrar fui de visita a Panamá a ver a mi madre, luego a Costa Rica donde trabajé meses, llegué a Chile, estudié los parámetros del país y lo escogí, van 7 años que estoy aquí. También tienes que estudiar aspectos como tu nivel de estudios…” sobre el éxodo venezolano hacia Colombia, país que toma mayormente a los que parten, dijo: “cuando hay familias sin recursos, pasan caminando, hasta un mes tardan para llegar al país vecino, sufren en el trayecto y hasta pierden la vida…” Por otro lado: “Somos personas que nos levantamos, salimos adelante a pesar de la tristeza, tenemos esperanza, salir airosos y luchamos hasta obtener lo que queremos. En 2019 salimos a la calle pero ganó Maduro que tenía las fuerzas nacionales. El les obsequiaba autos, casas y los tenía a su favor… Conozco personas que están allí que pertenecen a la guardia nacional y se ve todo eso. En 2019 hubo muchos muertos en los enfrentamientos. La televisión ahora habla de 11 muertos pero no sabemos si son más… Queremos que las fuerzas armadas estén del lado del pueblo para echar a este dictador. Queremos libertad y democracia para este país. Hay periodistas que están secuestrados. Es preocupante cómo en un país donde se dice demócrata pongan mordaza a los medios de comunicación que da información al mundo…” En el final. “Confío en que las actas son legítimas porque Maduro tenía el pueblo comprado porque simplemente les obsequiaba una bolsa de comida por semana, les pagaba por ir a una concentración y luego votar por él pero la gente se cansó porque pasa hambre. Cuando iba en mi auto veía gente comprando alimentos en supermercados yo me detenía y hacía fila también por miedo a la escasez…Estoy con esperanza, con mucha fe, creer que la verdad está por encima de todo. Después de todo lo que está pasando saldremos adelante y lo tomaremos como un aprendizaje. Todo comienzo tiene un final y este final tiene que llegar con esperanza, trabajo y que los venezolanos exiliados podamos finalmente volver al país. Queremos que nuestros hijos vean una Venezuela que crezca y se desarrolle en libertad…” Remarcaba Julian.

