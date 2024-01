Vitu Falasco en FM Alpha: “Hoy en día lo táctico más el rendimiento físico define los partidos”

Visitó esta mañana “El periodístico” que conduce Ernesto “chino” Varela. Ya en un mes relajado y en familia, Victoria Falasco se refirió a la experiencia mundial y las expectativas para este 2024 en hockey, el deporte que la apasiona.

“El 2023 fue un año súper positivo, no pensé terminarlo con un Mundial…lo veía muy lejos, tal vez entrenando no me daba cuenta, el grupo fue genial, En GEBA no pude jugar los últimos partidos por superposición de fechas con la Selección…” contaba.

En Chile: “No me imaginaba lo del Mundial, me sorprendía con todo, muy lindo, conoces otra cultura, otra gente, está buenísimo. Me llevé bien con muchas jugadoras chilenas más allá de la rivalidad, fueron buenos anfitriones, nos trataron muy bien, estábamos concentradas en el mismo hotel…Antes de la semifinal nos pasó un episodio de salud, quedamos intoxicadas, pero nos pusieron suero, nos pudimos recuperar y pudimos continuar…” sobre su entrenamiento: “En cuanto a nivel yo seguiré entrenando y dando todo lo que pueda para seguir mejorando, me queda otro proceso junior por mi edad pero este 2024 continuaré para que las cosas se sigan dando…el técnico cumplió con todas, nos decía que tenía un plantel de 20 jugadoras. Siempre nos transmitió seguridad y confianza que para una jugadora es todo…” Sobre su espacio en el rectángulo, dijo: “Si bien soy delantera me siento muy cómoda en el medio, igual puedo adaptarme a otras posiciones, hoy el juego es más táctico. Hoy en día lo táctico más el rendimiento físico define los partidos…Los cambios son constantes porque no hay límites eso lo diferencia del fútbol que es más dinámico y más rápido. En la final no me tocó jugar mucho, pero a las que les tocaba siempre cuesta el último cuarto, pero más el tercero porque es la bisagra…” Como se llega a este nivel, expresó: “Hay que entrenar y dedicarse, le dedico 6 horas por día, es difícil, pero se puede, yo jugaba en cancha de pasto hasta los 12 años. Uno recuerda sus raíces, ahora me siento más cómoda en el sintético. En Buenos Aires se usa una cancha con base de agua para que la pelota pase más rápido…” sobre el objetivo de este año: “Para el 2024 intentaré estar a punto para tener otro gran año, lo próximo de la selección es el Panamericano en Canadá, ojalá me toque estar, hay que ir paso a paso, veremos las listas si me convocan. Todavía no se sabe si seguirá el técnico actual.” Remarcó Victoria.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A VICTORIA FALASCO