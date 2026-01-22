Vuelve el Servicio Militar: cuáles son las condiciones y qué sueldo cobrarán los soldados

El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una alternativa para quienes buscan formación, empleo y experiencia en las Fuerzas Armadas.

El programa permite incorporarse de manera voluntaria bajo un régimen que combina capacitación, trabajo remunerado y beneficios sociales. La inscripción está abierta todo el año y se realiza en los Centros de Incorporación Zonal.

¿Qué es el Servicio Militar Voluntario?

Es una opción no obligatoria que permite a ciudadanos argentinos integrarse a unidades militares para cumplir funciones tácticas, logísticas y administrativas.

Tras aprobar el Curso de Admisión, el aspirante firma un compromiso de servicio por dos años, con posibilidad de renovarlo una sola vez hasta los 28 años.

Requisitos para ingresar

Para postularse al SMV se debe cumplir con estas condiciones:

Tener entre 18 y 28 años .

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero (se permite tener hijos o personas a cargo).

Haber completado estudios primarios.

No tener antecedentes penales ni contravencionales.

Aprobar examen psicofísico obligatorio.

Documentación necesaria

Solicitud de inscripción con foto color 4×4.

Fotocopia del DNI actualizado.

Partida de nacimiento.

Certificado de estudios.

Constancia de CUIL.

Beneficios del Servicio Militar Voluntario

El régimen ofrece ventajas importantes:

Sueldo mensual , aguinaldo y aportes jubilatorios.

Cobertura médica y obra social.

Capacitación en defensa y oficios.

Experiencia laboral y disciplina.

Posibilidad de continuar estudios y adquirir hábitos útiles para la vida civil.

¿Cuánto cobra un soldado voluntario?

Según los valores vigentes a diciembre de 2025:

Soldado voluntario de primera categoría: $ 659.720.

Soldado voluntario de segunda categoría: $ 610.510.Estos montos incluyen beneficios laborales y aportes previsionales.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción está abierta todo el año. Los interesados deben presentarse en el Centro de Incorporación Zonal más cercano o comunicarse con los canales oficiales del Ministerio de Defensa.

