La REMSAL apoya la modernización laboral.

LA REGIÓN EMPRESARIA DEL SALADO PIDE MAYORES POSIBILIDADES PARA LAS PYMES

Un nutrido grupo de dirigentes representantes de Cámaras y empresarios de la Región

Empresaria del Salado se reunieron en el Senado con los equipos técnicos de Patricia

Bullrich.

Transmitieron su apoyo a los puntos incluidos en el proyecto de modernización laboral.

A su vez solicitaron se contemplen otros aspectos que favorezcan la capacidad de

contratación de personal por parte de las PYMES quienes proporcionan el 74% de todo el

empleo de nuestro país.

Consideraron indispensable se instrumente un régimen específico para estas empresas y

a su vez que se mantengan aspectos claves como el fin de la ultra-actividad y la posibilidad

de que los convenios de ámbito menor prevalezcan sobre los de ámbito mayor lo que

reconfigurará el mapa laboral, privilegiando un esquema dinámico y adaptable a las diferentes realidades.

Pte. Carlos María Cattorini

AYACUCHO - AZUL – BENITO JUAREZ – CAÑUELAS – CASTELLI – CNEL. BRANDSEN – CHASCOMÚS - DOLORES – GRAL. LA MADRID - GRAL. LAS HERAS – GRAL. PAZ - LAS FLORES – LEZAMA – LOBOS - NAVARRO – SALADILLO – SAN MIGUEL DEL MONTE – RAUCH

