La REMSAL apoya la modernización laboral.1 minuto de lectura
LA REGIÓN EMPRESARIA DEL SALADO PIDE MAYORES POSIBILIDADES PARA LAS PYMES
Un nutrido grupo de dirigentes representantes de Cámaras y empresarios de la Región
Empresaria del Salado se reunieron en el Senado con los equipos técnicos de Patricia
Bullrich.
Transmitieron su apoyo a los puntos incluidos en el proyecto de modernización laboral.
A su vez solicitaron se contemplen otros aspectos que favorezcan la capacidad de
contratación de personal por parte de las PYMES quienes proporcionan el 74% de todo el
empleo de nuestro país.
Consideraron indispensable se instrumente un régimen específico para estas empresas y
a su vez que se mantengan aspectos claves como el fin de la ultra-actividad y la posibilidad
de que los convenios de ámbito menor prevalezcan sobre los de ámbito mayor lo que
reconfigurará el mapa laboral, privilegiando un esquema dinámico y adaptable a las diferentes realidades.
Pte. Carlos María Cattorini
AYACUCHO - AZUL – BENITO JUAREZ – CAÑUELAS – CASTELLI – CNEL. BRANDSEN – CHASCOMÚS - DOLORES – GRAL. LA MADRID - GRAL. LAS HERAS – GRAL. PAZ - LAS FLORES – LEZAMA – LOBOS - NAVARRO – SALADILLO – SAN MIGUEL DEL MONTE – RAUCH