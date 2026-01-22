Culmina el programa «Escuelas Abiertas en Verano 2026»

Jefatura Distrital de Educación informa que llegará a su fin el miércoles 28 de enero el programa que dio inicio a principios de mes y está dirigido a niños, niñas y adolescentes del distrito. El acto de cierre será a las 9:30hs. en el Centro Recreativo «Néstor Kirchner». «Este programa tiene como propósito garantizar espacios de encuentro, recreación, aprendizaje y cuidado, promoviendo el derecho al juego, la inclusión y el disfrute durante el período estival para niñas, niños y jóvenes de nuestra comunidad», indica la nota llegada a nuestra redacción.

