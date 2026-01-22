BM – jueves 22 de enero

LA GESTIÓN MUNICIPAL CONTINÚA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LAS FLORES Con una clara definición política de acompañamiento a la educación pública, el intendente Alberto Gelené, junto al asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Gimenez, realizó la entrega de un aporte económico a la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 2, destinado a la instalación de equipos de aire acondicionado en el establecimiento. A través de decisiones concretas, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo las condiciones edilicias y el bienestar en las instituciones educativas del distrito. En este sentido, se destacó el trabajo articulado entre la Cooperadora Escolar, el Municipio y el Consejo Escolar, que permitió concretar la compra e instalación de equipos de aire acondicionado en todas las aulas de la escuela. Se subrayó especialmente la importancia del rol que cumplen las asociaciones cooperadoras, cuyo compromiso y participación activa hacen posible la realización de intervenciones concretas y con el acompañamiento del Estado municipal, permite transformar recursos en mejoras reales, impactando positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y garantizando espacios más adecuados y confortables para estudiantes y docentes.

LA MURGA EN LAS ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO En el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano, el arte y la cultura popular tuvieron un lugar protagónico a través del Taller de Murga Argentina llevado adelante por el grupo “Desquiciados de la Luna”. La propuesta incluyó talleres participativos y demostraciones que recorrieron distintas sedes del distrito, alcanzando a estudiantes de las escuelas Nº 4, Nº 2 y Nº 18. Durante los encuentros, niñas y niños pudieron acercarse a la murga como expresión artística colectiva, conociendo sus ritmos, canciones, movimientos y el valor del trabajo grupal. La actividad no solo promovió la creatividad y la expresión corporal, sino que también fortaleció la identidad cultural y el sentido de pertenencia, poniendo en valor una manifestación tradicional del arte popular argentino.

