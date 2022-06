Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones de invierno

Los pasajes para los trenes de larga distancia que unen las terminales de Plaza Constitución con Bahía Blanca, entre otras, se pusieron a la venta este jueves para viajes entre el 1 y 31 de julio, que incluye el periodo de vacaciones de invierno, informó la empresa Trenes Argentinos. Los usuarios podrán adquirir sus boletos en las terminales de Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, mientras que los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con discapacidad, que posean el certificado, viajarán sin cargo adquiriendo su ticket a través de la página oficial de la empresa. Los niños y niñas de hasta 12 años abonan el 50% del pasaje y los menores de 3 años que no ocupen asiento viajan gratis. El tren que une Buenos Aires con Bahía Blanca tiene dos frecuencias semanales que parten los martes y viernes de la CABA a las 13.06 y desde Bahía Blanca Sud, los miércoles y domingos a las 21:52. Para quienes no adquieran los pasajes en forma presencial, la opción online se realiza a través de la página www.webventas.sofse.gob.ar

Fuente: DIB

