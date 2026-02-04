92 Años de Historia Cooperativa al Servicio de Las Flores

Hoy 3 de febrero, la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. celebra su 92° aniversario, reafirmando una historia construida sobre los valores del cooperativismo, el trabajo solidario y el compromiso con la comunidad.

La Cooperativa nació en 1934 a partir de la iniciativa de vecinos de Las Flores que, ante las dificultades existentes en la prestación del servicio eléctrico, decidieron organizarse de manera colectiva para garantizar un servicio esencial para el desarrollo de la ciudad. Desde sus orígenes, la entidad se constituyó como una herramienta de la comunidad, guiada por principios de ayuda mutua, responsabilidad, democracia y equidad.

A lo largo de estos 92 años, la Cooperativa no solo acompañó el crecimiento urbano y productivo de Las Flores, sino que también amplió su alcance incorporando nuevos servicios, como telecomunicaciones a través de Futurtel y un sólido sistema de Servicios Sociales, consolidándose como una institución clave en la vida cotidiana de miles de asociados.

Este recorrido ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de sucesivas generaciones de trabajadores, dirigentes y asociados. En la actualidad, la Cooperativa transita una etapa de modernización y fortalecimiento institucional, basada en un modelo de gestión que promueve el trabajo en equipo entre el Consejo de Administración y las jefaturas de las distintas áreas. Este esquema fomenta la participación, el diálogo y la toma de decisiones compartidas, respetando el rol rector del Consejo y valorizando la experiencia técnica y operativa de cada área.

El cooperativismo no es solo una forma de gestión, sino una manera de construir comunidad. En ese sentido, la Cooperativa de Las Flores continúa apostando a la capacitación permanente, a la transparencia en la administración y a una mirada estratégica que permita afrontar los desafíos del presente y del futuro, siempre con el asociado como eje central.

Celebrar estos 92 años es reconocer el camino recorrido, agradecer el compromiso de quienes hacen posible el funcionamiento diario de la institución y renovar el compromiso con los valores que le dieron origen. La Cooperativa de Electricidad de Las Flores sigue creciendo junto a su comunidad, convencida de que el trabajo colectivo es la base para un desarrollo sostenible y solidario.

Consejo de Administración

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.

Tu cooperativa, nuestro compromiso

About The Author