Bajar la edad de imputabilidad: La política opina y legisla de acuerdo si está o no en el máximo poder.

El Gobierno de Milei busca reducir la edad imputable a 13 o 14 años, aunque las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos por lógica no acompañan este criterio. También es oportuno reflexionar que no es la misma inseguridad en CABA en el barrio de La Recoleta que en Liniers, o el interior del país, aunque podríamos apartar Rosario u otras grandes urbes. También vamos a comparar otras capitales internacionales Argentina, donde los legisladores pueden variar su criterio por la frecuencia de los hechos de los menores.

Sobre esta actitud a nivel internacional, Dinamarca en 2010, redujo su edad penal de 15 a 14 años y en 2012 volvió a subirla a 15. Georgia, también bajó la edad a 12 años y luego la volvió a elevar en 2010 a 14 años.

En Latinoamérica, en Cuba ese límite es de 16 años; en Bolivia y Venezuela es de 14 años, en Nicaragua es de 13 años y en Ecuador es de 12 años. En Europa, en Inglaterra es a los 10, en Francia y Grecia a los 13 años y en Austria, Bulgaria, España, Holanda e Italia es a los 14 años, en Noruega a los 15 años.

La historia de nuestro país tiene su expresión cíclica sobre la edad de punibilidad. El código penal fija a los 14 años por la ley 14.394 en el año 1954, a los 16 años. La ley 21.338 por su parte, la retrotrajo a los 14 años por decreto ley 22.278 en 1980, el que a su vez fue modificado en 1983 por la ley 22.803, que volvió a establecerla en los 16 años. Acá recordamos la reflexión del ex presidente Nestor Kirchner cuando Cristina Fernández era presidenta, versión contradictoria a la opinion de varios legisladores de su identidad politica.

