A 45 años de la «Inundación del ’80»

Hace unas horas, el prestigioso medio de la localidad vecina de Azul “El Tiempo”, desarrolló un ligero video sobre el recuerdo a los 45 años de la inundación del 80.

En dicha localidad, tanto el Arroyo Azul como el Tapalqué en Olavarría colapsaban ante el temporal que, para algunos, fue el más agresivo en la historia del centro de la Pcia. de Bs. As. Ambos con destino el Río Salado.

VIDEO: https://www.facebook.com/reel/1943340542862220

El Arroyo Tapalqué tiene conexión con el Arroyo Las Flores, si bien este no se encuentra cerca del casco urbano, la gran masa hídrica llegó por distintos lugares, de hecho, todos los arroyos como canales aliviadores, se perdían en un mar de agua haciendo todo uno.

En el mes de abril de 1980, se observó un ambiente extremadamente seco, de hecho, la laguna del “Difunto Manuel” se la podía cruzar caminando, solo quedaba el canal interno que está en el centro de la laguna con un poco de agua, pero a horas de la lluvia, se observaba un ambiente de humedad tremenda con pisos mojados y barandas pegadizas.

A fines del mes de abril, en las localidades de Olavarría y Azul se desataba una lluvia torrencial (600 milímetros) en un par de días, terrenos con importantes cerros, trayendo agua y barro a dichas ciudades, la gran precipitación generó miles de evacuados como las más afectadas, todavía recordamos los vehículos volcados en pleno centro en la portada de “El Tiempo” de Azul.

En la forma que se había dado, ya que en el partido de Las Flores las lluvias no habían sido tan intensas, pero colaboró ampliamente para que el agua corriera sobre el agua, si bien nos dio un par de horas a los florenses, el caudal terminó inundando gran parte de la ciudad.

La Av. Cruz Marqués y Av. Pellegrini tal vez el punto mas bajo de la ciudad se vio superando el metro de agua. Av. Venancio Paz, alcazaba para que el traslado sea en parte en lancha. En la AM Radio Las Flores, se realizó un pequeño muro de contención para que el agua no ingrese a los estudios, mientras el Ing. Jorge Consigliero y su ayudante Ernesto “chino” Varela instalaban equipos de comunicación en móviles y distintas lanchas Capitaneadas por bomberos y Alberto Capenti que recorrían diversos parajes como; El Mosquito, La Porteña, Pardo, El Gualichu, El Pago de Oro como los más afectados. Luego, algunas fueron a socorrer a los vecinos de Cacharí donde nos generó un lazo increbrantable. Vale recordar, que AM 1.430 hz en dicha época, empezó a transmitir las 24 hs en alerta, donde amigos de la emisora, conducían por la noche programas improvisados con el criterio de que la gente esté comunicada, actitud del medio bajo la dirección de César Dantas, que le valió el León de Oro para Radio Las Flores como principal, indiscutible y único medio que mantenía comunicada a toda la ciudad y los campos. En la época se hizo presente del gobierno de facto, el gobernador Manuel Saint Jean que visitó espontáneamente a vecinos tocándole timbre el mismo en su casa acompañado de su comitiva siendo intendente Ricardo Ottonello.

A la inundación del 80 se la recuerda históricamente como la más agresiva, tal vez para algunos, superando la del 57´, dado que en este año llovieron 30.000 millones de litros de agua que anegaron 37 partidos bonaerenses y cubrieron cuatro millones de hectáreas.

La Cuenca del Río Salado es una región bonaerense muy característica, su superficie alcanza los 170.000 km2 ubicados en la franja central y noroeste de la provincia, donde se obtiene el 25% de la producción agrícola-ganadera nacional.».

Después llegaron otras; año 85 que, si bien para Las Flores fue de menor intensidad, fue la que desbastó a Villa Epecuén, y la del 93. Posteriormente vino la realización del terraplén, desde Ruta 3 hasta la Ruta provincial 91.

