Sportivo de 25 de Mayo en la segunda fecha probará a El Taladro

“La cebra” con la camiseta similar a la de All Boys fue fundado en 1921 y esta será su segunda incursión en un torneo de ascenso vinculado al Consejo Federal de AFA. Se reforzó con jugadores de la talla de Manuel Montiel, Mikeas Andersen y Facundo Quintana (ex-Estudiantes de la Plata y la U. de Chile). Asoma como fuerte rival del verde cuando en diez días venga a jugar a Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

Primera vez en su historia que Sportivo cruzará el Arroyo Las Flores para toparse en un torneo de AFA con uno de nuestra ciudad en primera división.

El Taladro, luego de debutar el próximo jueves de visitante ante Ferrocarril Roca, aguardará confiado pero expectante a su segundo rival del Torneo de Federación Pampeana Bonaerense.

Sportivo, contrató al entrenador Diego Quintana, quien dirigiera por varios años a Argentinos en los campeonatos federales por lo que el D.T de “La cebra” conoce bien al futbol florense.

El técnico, se trajo consigo al zurdo Manuel Montiel, a su hijo Facundo Quintana, futbolista profesional de varios clubes de AFA como así también con pasado en el futbol chileno y el ecuatoriano.

Además, sumó al lateral ex “Decano” Miqueas Andersen, que tiene varios campeonatos federales encima, como así también a Mirko Montiel y Nelson Marchena por lo que no hay dudas que será un duro rival tanto para El Taladro como para Ferro como equipo integrante de la zona 2 del torneo.

El próximo miércoles en su casa de la calle 10, recibirá en el clásico a Alumni, su rival de siempre a lo largo de la historia. Siete más tarde, entre semana, El Taladro del D.T Matías Delgado, esperará por él.

