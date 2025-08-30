¡A buscar el paraguas!: inminente llegada de la Tormenta de Santa Rosa

¡A buscar el paraguas!: inminente llegada de la Tormenta de Santa Rosa1 minuto de lectura
Luego de una semana «primaveral» con temperaturas que promediaron los 20 grados el clima se volvió inestable en este sábado con cielo cubierto y elevado porcentaje de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarillo para este domingo. Nuestra región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Las primeras lluvias comenzarían en la noche de este sábado.