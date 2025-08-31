Provincial juvenil de bochas en Junín: Las Flores en 8vo de final

Nicolas Etchelet es el joven bochofilo florense que se encuentra diputando el provincial juvenil individual en la localidad de Junín bajo la dirección de Oscar Mercapide. En la mañana de este sábado, comenzó con el pie derecho, ya que hasta la tardecita, ganó todos los partidos.

En su primer partido, logra superar a su par de Chacabuco por 12-7. En horas del mediodía le gana al municipio de Lobos por 12-10. Por la tarde; en cancha de O´hoggins, logró superar al jugador de Los Toldos, y posteriormente al local de Junín. Con estos resultados, Nicolas, ya esta entre los 8 mejores de la provincia. Mañana continua jugando a partir de las 8.3o hs. y entra en 4tos de final.

