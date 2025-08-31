30 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Provincial juvenil de bochas en Junín: Las Flores en 8vo de final

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Nicolas Etchelet es el joven bochofilo florense que se encuentra diputando el provincial juvenil individual en la localidad de Junín bajo la dirección de Oscar Mercapide. En la mañana de este sábado, comenzó con el pie derecho, ya que hasta la tardecita, ganó todos los partidos.

En su primer partido, logra superar a su par de Chacabuco por 12-7. En horas del mediodía le gana al municipio de Lobos por 12-10. Por la tarde; en cancha de O´hoggins, logró superar al jugador de Los Toldos, y posteriormente al local de Junín. Con estos resultados, Nicolas, ya esta entre los 8 mejores de la provincia. Mañana continua jugando a partir de las 8.3o hs. y entra en 4tos de final.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

El 7 de septiembre Gareca Muñiz concejal

11 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bochas: Nico Etchelet comienza con el pie derecho en Junín

11 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Candidato Lemma: “Quiero lo mejor para mi ciudad porque quiero que los pibes no se vayan…”

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Provincial juvenil de bochas en Junín: Las Flores en 8vo de final

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

¡A buscar el paraguas!: inminente llegada de la Tormenta de Santa Rosa

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El 7 de septiembre Gareca Muñiz concejal

11 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bochas: Nico Etchelet comienza con el pie derecho en Junín

11 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.