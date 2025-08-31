Andrea Izzo Capella: «Que Mujeres Rurales esté nominado a un premio tan importante nos enorgullece»

La diseñadora y coordinadora general del Centro Cultural y Diseño «Mujeres Rurales» visitó este fin de semana la 91.5 para anunciar «Las Flores Diseña 4» que se llevará a cabo en octubre próximo (mes de la Mujer Rural) en el Teatro Español a beneficio del Hogar de Adultos Mayores «Rogelio Peña». «Esta edición será muy especial porque vamos a elegir la 1ra. Embajadora de Mujeres Rurales en Las Flores. Por eso estamos invitando a todas las asociaciones, instituciones, clubes y mujeres en general de 18 a 70 años a presentarse como candidatas», afirmó. En cuanto a la nominación fue una hermosa sorpresa. Nos llamaron desde la Asociación Argentina Mujeres Rurales que está en todo el país. Así que nos enorgullece muchísimo, estamos felices».

