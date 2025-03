A toda máquina

(foto gentileza Prensa club Ferro) Ferrocarril Roca en su estadio le ganó 5 a 0 a Juventud Deportiva y ya se puso la camiseta de candidato. Facundo Maciel, Estanislao Iglesias, Sergio Cenzano, Iván Lozano y Jonatán Ferreira convirtieron los goles del equipo que dirige Luciano Bertamino. En sólo siete minutos de juego el local hizo tres goles.

(Por Flavio Iacomini)

Con varios pasajes de buena distribución de la pelota usando el ancho del terreno de juego y con alta presión sobre su rival desde los primeros minutos, la primera división ferroviaria en el “27 de abril” demostró que será un más que difícil rival para cualquiera que se cruce en su camino y no solo en el Apertura.

Al minuto y medio, intervención en ataque de Sergio Cenzano, la pelota después de rebotar en el poste derecho del arquero Maximiliano Cardarelli le quedó para la zurda de Facundo Maciel que después de su regreso tras haber pasado el 2024 en el futbol azuleño volvió a convertir en su casa.

A los 4 minutos, trepada por izquierda de Estanislao Iglesias, aceleración del mediocampista que ingresó al área y definió muy bien ante la salida del arquero albiverde.

El tercero antes de los siete minutos, en otro cambio de ritmo y buenos toques entre Emmanuel Tus y Sergio Cenzano, para que el “Cuiza” de zurda la clave arriba y convierta el tercero.

Aturdido, Juventud Deportiva no logró acomodarse hasta más allá de los 20 donde Carlos “Chicho” Petreigne comenzó a tomar la pelota y logró conexión con Dylan Medrano que por lao izquierda y con un mayor despliegue en ofensiva de Alexis Franco insinuaron algunas cosas interesantes que contribuyeron para aquietar el intenso ritmo de los albicelestes.

No obstante el sólido trabajo defensivo del conjunto local impidió cualquier tipo de peligro en la zona custodiada por el arquero Pablo Abrego.

Los otros dos goles ferroviarios llegaron en el segundo tiempo. A los 31 Iván Lozano en una proyección en ataque consiguió el cuarto y a los 39 Jonatán Ferreira que había ingresado en el complemento le puso cifras definitivas a un encuentro que mostró supremacía de Ferro tanto en el juego como en la red.

El próximo fin de semana, el ganador jugará de visitante ante El Taladro en el clásico, mientras que su rival de ayer domingo Juventud Deportiva irá por la recuperación ante Atlético Las Flores.

El árbitro de este encuentro de primera fecha fue Manuel Orneck de Avellaneda.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Bruno Silva, Alessio Aguirre, Iván Lozano, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Emmanuel Tus, Facundo Maciel, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Román Caputo, Adrián Araujo, Iván Garcete, Fernando Altamiranda, Mauro López, Lucas Valdéz, Jonatán Ferreira. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Juventud Deportiva: Maximiliano Cardarelli, Fernando Carrera, Miguel Ledesma, Jeremías Cárdenas, Nahuel Acosta, Edgardo Charata, Dylan Medrano, Mateo Caputo, Alexis Franco, Carlos Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Franco Gallardo, Federico Quirós, Facundo Valdéz, Nicolás Urruchúa, Elías Silva. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez. P.F: Sofía Levi.

