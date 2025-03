El Tren Solidario pasó nuevamente por Las Flores

En la tarde de ayer domingo llegó por segunda vez a nuestra estación ferroviaria el Tren Solidario cargado de donaciones rumbo a Bahía Blanca. La formación de once vagones que pasó por Temperley, Cañuelas y San Miguel del Monte se detuvo varios minutos en Las Flores para sumar más colchones, ropa, alimentos no perecederos, etc. Fue recibida por trabajadores del Sindicato «La Fraternidad» y varios vecinos que una vez colaboraron. Según se informó, el tren arribará a la estación cercana a Bahía Blanca al mediodía de este lunes.

About The Author