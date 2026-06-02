¡Abrazo teatrero!: Del Borde Teatro cumple 25 años
(nota llegada a nuestra redacción) «Hoy cumplimos 25 años de Teatro Independiente en Las Flores. Desde aquella primera clase (un sábado 2 de junio de 2001 en el salón de la Liga de Comercio) hasta hoy, ha pasado mucha emoción, mucho trabajo, mucha creatividad puesta en juego, mucho arte, mucho encuentro. Mucho Teatro. Gracias a los que nos acompañaron y nos acompañan. A los que creen y crean. A los que valoran el arte y nuestro aporte a él. Hemos crecido, sin lugar a dudas. Estamos felices por lo vivido. Seguimos acá. Abrazo teatrero».