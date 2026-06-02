La Buena Noticia: salvan a un paciente tras realizarle una cirugía de corazón sin tener que abrirle el pecho

Un paciente con una afección cardíaca grave fue intervenido con éxito en el Hospital Interzonal General de Agudos «Doctor Oscar Alende» de Mar del Plata mediante una técnica que evitó la cirugía a cielo abierto. En una operación considerada histórica para el establecimiento, el equipo médico realizó un reemplazo de válvula aórtica de forma percutánea, sin necesidad de abrirle el pecho. La directora asociada del hospital, Alejandra García, destacó en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata que “se trata de un avance significativo para el sistema público de salud” y remarcó “el compromiso del equipo profesional que llevó adelante el procedimiento”. Según explicó la médica, el paciente “necesitaba un reemplazo de las válvulas cardíacas” y la intervención convencional “se hace a cielo abierto”, aunque su estado era crítico y “existía una altísima posibilidad de que no pudiera tolerar el procedimiento” tradicional. La decisión médica surgió luego de un Ateneo, una instancia de análisis interdisciplinario habitual en el hospital donde profesionales de distintas especialidades evalúan los casos y definen el tratamiento más adecuado. En esta oportunidad participaron cardiólogos clínicos, especialistas en ecografía cardíaca, cardioangiólogos intervencionistas y cirujanos cardiovasculares. “Mirá el nivel de excelencia y de interdisciplinariedad que hubo”, destacó García. La directora asociada también expresó: “Estamos sumamente orgullosos de esta posibilidad que se le dio a un paciente que estaba en estado crítico y que realmente la prestación se pueda dar a través de la salud pública, con todo lo que ello implica”. García señaló que este tipo de intervenciones son posibles gracias al funcionamiento de un angiógrafo, equipamiento incorporado en 2025 a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El aparato permite realizar angiografías diagnósticas para observar el interior de arterias y venas mediante imágenes, además de concretar procedimientos terapéuticos para corregir obstrucciones endovasculares. “Esto da la posibilidad de hacer un montón de prácticas y de estudios, porque en realidad la angiografía sirve para hacer diagnóstico de patología y tratamiento”, explicó. Desde la puesta en marcha del angiógrafo, el hospital concretó 861 angiografías. Sobre el equipamiento, García destacó que es “de altísima resolución” y sostuvo que “no hay ni siquiera en privado”.

Fuente: Diario El Norte

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