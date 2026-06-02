BM – martes 2 de junio

SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DEL PROGRAMA “CAPACITAR PARA APRENDER” Días pasados, se llevó a cabo el primer encuentro del Programa «Capacitar para Emprender», en el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta propuesta es generar espacios de capacitación dinámicos, prácticos e intensivos, brindando a las y los emprendedores de nuestra ciudad, distintas herramientas fundamentales para fortalecer y potenciar el desarrollo de sus proyectos productivos. El programa ofrece la posibilidad de formarse a través de cuatro módulos temáticos:

* Fundamentos del Emprendimiento.

* Finanzas para Emprendedores.

* Marketing Digital.

* Formalización del Trabajo.

Esta primera jornada, que contó con la presencia del secretario de Producción, Ambiente y Turismo, Cristian Chiodini, tuvo lugar en el SUM del Barrio Empleados de Comercio y participaron más de 20 emprendedoras y emprendedores de la comunidad, quienes pudieron acceder a contenidos y herramientas orientadas al crecimiento y fortalecimiento de sus iniciativas.

A DONDE RECURRIR EN LAS FLORES POR RAZONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO Cada 3 de junio se conmemora en nuestro país el movimiento «Ni Una Menos», una fecha que invita a reflexionar sobre las violencias por motivos de género y a renovar el compromiso colectivo con la promoción de vínculos respetuosos, igualitarios y libres de discriminación. Desde la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia reafirmamos la importancia de fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento y acceso a derechos para todas las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. En este marco, compartimos una hoja de ruta con información útil sobre los organismos, áreas y líneas de atención disponibles para solicitar orientación, asesoramiento o asistencia. Conocer los recursos existentes y saber dónde acudir es una herramienta fundamental para la prevención y el abordaje temprano de estas situaciones. La violencia por motivos de género es una problemática social que requiere del compromiso de toda la comunidad. Escuchar, acompañar, orientar y promover el acceso a los dispositivos de atención son acciones que pueden marcar una diferencia significativa.

Ante una situación de violencia, recordá que no estás sola/o. Existen espacios preparados para brindar contención, asesoramiento y acompañamiento.

PADEL: AYRTON RECHUZE SE IMPUSO EN LA SEGUNDA ETAPA DEL CIRCUITO PROMESAS La Secretaría de Deportes felicita a Ayrton Rechuze por consagrarse Campeón en la segunda fecha del Circuito Promesas de Padel de Menores, que se llevó a cabo el fin de semana en Tandil. Con tan solo 11 años, el florense que participó junto a Francisco Rampone (12 años), de 9 de Julio y N° 1 de Argentina, realizaron un excelente certamen y se adjudicaron la categoría tercera fuerza libre, venciendo en la fase semifinal 2/6, 6/1 y 6/0 a la dupla de Mar del Plata, integrada por jugadores de 14 y 16 años; en tanto que en la final derrotaron 6/4 y 6/1 al binomio dueño de casa (13 y 14 años). Los próximos compromisos de Ayrton serán el Selectivo APA, a disputarse desde el 11 al 13 de julio en Catamarca y luego el FIP Promises en Brasil.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” +40 FEMENINO CAMPEÓN La categoría +40 femenino de “Los Fénix” se adjudicó el Torneo de Newcom que se disputó el fin de semana en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6. El elenco que dirige el profesor Aldo Tobio y que pertenece a la Secretaría de Deportes, realizó un impecable certamen con pasajes de muy buen juego, venciendo en la final 2 a 1 a Juntaditas de Daireaux.

AJEDREZ: VICTORIAS DE LIAN NUIN Y ELSON CALZADA Lian Nuin y Elson Calzada, integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, ocuparon la primera ubicación en la segunda etapa del Torneo “Cuenca del Salado”, reservada para las categorías Sub 8 y Sub 10 y que se desarrolló en el Centro Cultural “Volveré” de San Miguel del Monte. Los demás alumnos del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: en Sub 12, Lucas Lerra resultó segundo, mientras que en Sub 14: 2°) Tomás Fosco y 6°) Morena Depetrini. Asimismo, en Sub 16 el tercer puesto le correspondió a Simón Arce y en Libres, noveno clasificó Mario Orlando. La tercera fecha se está prevista para el mes de agosto en Las Flores.

TAEKWON DO: PRIMER PUESTO EN COMBATE PARA NAIRA GARAY Y FRANCISCO MENÉNDEZ La Secretaria de Deportes resalta la participación de Naira Garay y Francisco Menéndez en el XVIII Campeonato OIAT de Taekwon do, que se realizó en Rosario, Santa Fe. En una permanente preparación y formación como exponentes mundiales, mantienen el ritmo tanto de entrenamiento como de competencias, sosteniendo un buen nivel representando a Las Flores y Asociación General San Martín. Naira se impuso en Combate y resultó segunda en Formas, mientras que Francisco se adjudicó la prueba de Combate, y en Formas, a pesar de estar a la altura de las circunstancias, no obtuvo puestos de privilegio. Es importante destacar el recorrido de este gran camino marcial de los florenses junto a su instructor Cristian Amatriain y a sus padres que, con mucho esfuerzo personal, mantienen con firmeza lo necesario para que el crecimiento de Naira y Francisco sea continuo.

About The Author