Acompañá la obra Peter Pan con todo un elenco florense

Un grupo de artistas locales apasionados presentan: La obra de teatro musical para toda la familia ‘PETER PAN’ La Tierra Perdida el 20 de diciembre 21:00 en el Teatro Español.

Orgullosos de representar a nuestra ciudad y de compartir nuestra pasión por el arte con ustedes. Vengan y sean parte de esta experiencia inolvidable.

¡Entradas a la venta anticipada ya en boletería!

Precio: menores de 3 a 6 $15.000

Jubilados $15.000

Anticipada $18.000

Día de función en puerta $20.000

Últimas entradas disponibles! No te pierdas

