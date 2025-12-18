Acompañá la obra Peter Pan con todo un elenco florense

Acompañá la obra Peter Pan con todo un elenco florense1 minuto de lectura
Un grupo de artistas locales apasionados presentan: La obra de teatro musical para toda la familia ‘PETER PAN’ La Tierra Perdida el 20 de diciembre 21:00 en el Teatro Español.
Orgullosos de representar a nuestra ciudad y de compartir nuestra pasión por el arte con ustedes. Vengan y sean parte de esta experiencia inolvidable.
¡Entradas a la venta anticipada ya en boletería!
Precio: menores de 3 a 6 $15.000
Jubilados $15.000
Anticipada $18.000
Día de función en puerta $20.000
Últimas entradas disponibles! No te pierdas