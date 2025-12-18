17 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Acompañá la obra Peter Pan con todo un elenco florense

1 minuto de lectura
46 minutos atrás Fm Alpha

Un grupo de artistas locales apasionados presentan: La obra de teatro musical para toda la familia ‘PETER PAN’ La Tierra Perdida el 20 de diciembre 21:00 en el Teatro Español.

Orgullosos de representar a nuestra ciudad y de compartir nuestra pasión por el arte con ustedes. Vengan y sean parte de esta experiencia inolvidable.

¡Entradas a la venta anticipada ya en boletería!

Precio: menores de 3 a 6 $15.000

Jubilados $15.000

Anticipada $18.000

Día de función en puerta $20.000

Últimas entradas disponibles! No te pierdas

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

De Suiza a Las Flores Orgues de Grandeur gratis en el templo parroquial

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hugo Gallardo: «A nivel seguridad fue un año de avances»

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – miércoles 17 de diciembre

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

De Suiza a Las Flores Orgues de Grandeur gratis en el templo parroquial

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Acompañá la obra Peter Pan con todo un elenco florense

46 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hugo Gallardo: «A nivel seguridad fue un año de avances»

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – miércoles 17 de diciembre

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.