Hugo Gallardo: «A nivel seguridad fue un año de avances»

El subsecretario de Protección Ciudadana realizó en la 91.5 un balance del 2025 en nuestra ciudad en materia de seguridad. «El año cierra bastante bien con una estadística muy baja, ínfima, en cuanto a delitos contra la propiedad. Sí estamos trabajando mucho fundamentalmente con el control de motos y demás vehículos. A grandes rasgos, este año se han secuestrado más de 200 motos. Y con escape libre, cada semana se secuestran entre una y tres», explicó el funcionario. Sobre la actividad en el Centro de Monitoreo, Gallardo manifestó que «este año se han colocado cámaras en parajes rurales como Rosas y Pardo. Faltaría El Trigo. En la ciudad se han agregado algunas más. A veces es complicado seguir colocando porque el lugar físico del Centro (Avda. San Martín y Harosteguy) está casi al límite. Son más de 100 cámaras las que tenemos».

About The Author