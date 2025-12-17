BM – miércoles 17 de diciembre

MUESTRA ANUAL DE TALLERES DE CULTURA DE ADOLESCENTES Y ADULTOS Este viernes 19 a las 18 horas en la sede de la Dirección Municipal de Cultura, dependencia que funciona en la avenida General Paz 570, se realizará la Muestra de Fin de Año de los Talleres de Adolescentes y Adultos de las disciplinas Ensamble Musical, Guitarra, Piano, Dibujo y Pintura, Acuarela y Fotografía. Tal como ocurrió días pasados en la jornada de cierre de los Talleres para Niños, se espera que el público concurra a disfrutar, de manera libre y gratuita, de una jornada importante que contribuirá a seguir fomentando la decidida apuesta de la Dirección de Cultura que sigue trabajando en el desarrollo de las diferentes actividades de nuestra ciudad.

LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA TRIPLE VIRAL COMENZARÁ A APLICARSE A LOS 18 MESES DE EDAD La medida comienza a implementarse a partir del 1° de enero de 2026, corresponde a la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas). Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños quedan susceptibles a contraer Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, sobre todo en edades en que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o letales, el Ministerio de Salud de la Nación ha resuelto que a partir del 1° de enero de 2026, la segunda dosis de Vacuna Triple Viral se aplicará a los 18 meses de edad.

Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024, completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años; mientras que los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna a los 5 años. Esta estrategia se sustenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades en el país y la consecuente necesidad de reducir el número de personas susceptibles de enfermar, padecer complicaciones y fallecer por estas causas. La Vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) protege contra tres enfermedades de gran relevancia sanitaria que requieren niveles igualmente elevados de cobertura para evitar la reemergencia. La vacuna es segura y altamente eficaz, pero requiere dos dosis para lograr protección completa. Vacunarse a tiempo salva vidas y protege a toda la comunidad. Ante cualquier duda, consultar con el Pediatra de confianza o dirigirse al Vacunatorio del Hospital Zonal General de Las Flores de 7 a 17 horas.

ESTE SABADO 20 SE PRESENTA “PETER PAN”, OBRA MUSICAL CON ARTISTAS LOCALES ¡Últimas entradas disponibles! No te pierdas la oportunidad de ver a nuestros talentosos artistas locales en el escenario. ¡Compra tus entradas ahora y asegurá tu lugar!. Somos un grupo de artistas locales apasionados y emocionados de presentar la obra de teatro musical para toda la familia ‘PETER PAN’ La Tierra Perdida. Sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas en el Teatro Español. Estamos orgullosos de representar a nuestra ciudad y de compartir nuestra pasión por el arte con ustedes. ¡Necesitamos su apoyo! Vengan a vernos en acción y sean parte de esta experiencia inolvidable. ¡Entradas a la venta ya en Boletería!

Precios:

Anticipadas $18.000

Menores de 3 a 6 años $15.000

Jubilados $15.000

Día de función en puerta $20.000

¡No te quedes sin entrada! Compra la tuya ahora y sé parte de esta noche mágica. ¡Los esperamos!

