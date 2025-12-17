El aguinaldo de los trabajadores bonaerenses llegará el 20 de diciembre

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre se depositará en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre, garantizando que los empleados puedan disponer de él desde ese día. La medida se da en un contexto económico complejo. La provincia atraviesa una profunda crisis transversal, con pérdida de empleos, cierre de empresas y caída en la recaudación tanto a nivel provincial como municipal. A esto se suma el recorte de transferencias del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas en distintos puntos del territorio, lo que genera una deuda acumulada de $12,9 billones. Al ser consultada por el portal Código Baires sobre qué representa para los trabajadores este pago en tiempo y forma, Fabiana Mosquera, secretaria general de UPCN seccional Buenos Aires, señaló: «Cuando me informaron que Economía no iba a poder pagar el aguinaldo sino hasta el 23, lo primero que pedí fue que hiciéramos todo lo posible para que se pagara en tiempo y forma. Se pudo estirar lo más posible, y el 20 ya estará depositado en las cuentas para que los trabajadores puedan disponer de él».

