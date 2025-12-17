Concejo Deliberante: primeras reuniones para tratar el Presupuesto 2026

(Prensa HCD) El pasado lunes 15 de diciembre, en el salón «Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante el flamante presidente del cuerpo legislativo, Prof. Fernando Muñíz, convocó a la responsable del área de Contaduría de la Municipalidad, Cdra. María José Guerendiain, a una Reunión Plenaria. Durante el encuentro, junto a los distintos bloques de concejales, se llevó adelante el análisis del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, así como también de la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al Ejercicio 2026. Posteriormente, se continuó con el tratamiento y análisis de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo.

