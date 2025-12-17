Feria de Arte 2025 en Taller Más Arte: «Vivimos un momento único»

Luego de la exitosa muestra que tuvo lugar el pasado lunes en la sede ubicada en Hipólito Irigoyen 191, FM Alpha habló con la Prof. Lucila Beaudoin, quien dirige dicho taller junto al Prof. Axel Nygaard. “Fue una noche hermosa donde pudimos generar un espacio de reflexión, muestra y mucho contacto con el público. Queríamos que todos pudieran mostar su trabajo y se logró con creces», explicó. Posteriormente, la docentes sostuvo que «todos se coparon con la idea y el broche fue haber enocntrado una noche espectacular desde la calidez de la gente que vino especialmente al evento y aquellos que se acercaron por simple curiosidad. Para nosotros es muy importante porque mostrarnos lo que uno hace en todo el año».

About The Author