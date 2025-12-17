17 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Feria de Arte 2025 en Taller Más Arte: «Vivimos un momento único»

1 minuto de lectura
12 minutos atrás Fm Alpha

Luego de la exitosa muestra que tuvo lugar el pasado lunes en la sede ubicada en Hipólito Irigoyen 191, FM Alpha habló con la Prof. Lucila Beaudoin, quien dirige dicho taller junto al Prof. Axel Nygaard. “Fue una noche hermosa donde pudimos generar un espacio de reflexión, muestra y mucho contacto con el público. Queríamos que todos pudieran mostar su trabajo y se logró con creces», explicó. Posteriormente, la docentes sostuvo que «todos se coparon con la idea y el broche fue haber enocntrado una noche espectacular desde la calidez de la gente que vino especialmente al evento y aquellos que se acercaron por simple curiosidad. Para nosotros es muy importante porque mostrarnos lo que uno hace en todo el año».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: primeras reuniones para tratar el Presupuesto 2026

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: Juventud Unida recibe a Ferro en la primera final

45 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 10ma. fecha del Clausura

15 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: primeras reuniones para tratar el Presupuesto 2026

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de Arte 2025 en Taller Más Arte: «Vivimos un momento único»

12 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: Juventud Unida recibe a Ferro en la primera final

45 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Liberaron un grupo de guanacos en el Parque Nacional «El Impenetrable»

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.