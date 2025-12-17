17 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Clausura: Juventud Unida recibe a Ferro en la primera final

1 minuto de lectura
45 minutos atrás Fm Alpha

Juegan esta noche desde las 21hs. en el estadio de “Los Millonarios”, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Azul. La revancha se disputará el próximo domingo en el “27 de Abril” de los ferroviarios. El encuentro final de hoy, será trasmitido por la radio FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

El campeonato Clausura 2025 está llegando a su etapa decisiva y esta noche en el casa albirroja se jugará el primer partido de los dos programados por la Liga de Futbol de Las Flores para poder conocer quién será el ganador del segundo torneo oficial del año.
A las nueve de la noche comenzará el encuentro entre dos equipos que mucho se conocen y que pondrán lo mejor de cada uno de sus planteles para poder afrontar este primer desafío.
En Juventud Unida, a la baja por lesión de Emiliano Bertini, se le suma también la ausencia obligada del central Bruno Silva, que fue expulsado por doble amonestación ante El Hollín el domingo pasado.
En cambio Ferrocarril Roca, podrá tener esta noche toda su alineación titular. El mediocampista Facundo Eluaiza, salió antes en el partido ante El Taladro por una molestia muscular, pero ya luce recuperado para el trascendental encuentro de esta noche.
El partido entre Juventud Unida y Ferrocarril Roca, será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: primeras reuniones para tratar el Presupuesto 2026

42 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de Arte 2025 en Taller Más Arte: «Vivimos un momento único»

12 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 10ma. fecha del Clausura

15 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: primeras reuniones para tratar el Presupuesto 2026

42 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Feria de Arte 2025 en Taller Más Arte: «Vivimos un momento único»

12 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: Juventud Unida recibe a Ferro en la primera final

45 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Liberaron un grupo de guanacos en el Parque Nacional «El Impenetrable»

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.