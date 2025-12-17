Torneo Clausura: Juventud Unida recibe a Ferro en la primera final

Juegan esta noche desde las 21hs. en el estadio de “Los Millonarios”, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Azul. La revancha se disputará el próximo domingo en el “27 de Abril” de los ferroviarios. El encuentro final de hoy, será trasmitido por la radio FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

El campeonato Clausura 2025 está llegando a su etapa decisiva y esta noche en el casa albirroja se jugará el primer partido de los dos programados por la Liga de Futbol de Las Flores para poder conocer quién será el ganador del segundo torneo oficial del año.

A las nueve de la noche comenzará el encuentro entre dos equipos que mucho se conocen y que pondrán lo mejor de cada uno de sus planteles para poder afrontar este primer desafío.

En Juventud Unida, a la baja por lesión de Emiliano Bertini, se le suma también la ausencia obligada del central Bruno Silva, que fue expulsado por doble amonestación ante El Hollín el domingo pasado.

En cambio Ferrocarril Roca, podrá tener esta noche toda su alineación titular. El mediocampista Facundo Eluaiza, salió antes en el partido ante El Taladro por una molestia muscular, pero ya luce recuperado para el trascendental encuentro de esta noche.

El partido entre Juventud Unida y Ferrocarril Roca, será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

