Liberaron un grupo de guanacos en el Parque Nacional «El Impenetrable»

Un grupo de guanacos fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, donde la especie se extinguió hace unos 110 años. Los individuos provienen del Parque Patagonia, en Santa Cruz y su translocación de 3200 km fue la más larga por vía terrestre que se haya hecho en el mundo con fines de conservación. El regreso de este gran herbívoro al Chaco Seco contribuirá a recuperar el ecosistema y suma un atractivo para el turismo de naturaleza basado en el avistaje de fauna. El Impenetrable es el escenario de un proyecto único que busca recuperar sus especies nativas y restaurar el funcionamiento del ecosistema. A los proyectos de recuperación de tortuga yabotí, yaguareté y nutria gigante, se suma ahora la reintroducción del guanaco, gracias al trabajo conjunto de Rewilding Argentina.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

