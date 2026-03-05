¿Adivinen quién soy?: fútbol preparatorio en Juventud Unida con nuevos nombres

Debido al paro en el fútbol de AFA, los equipos de nuestra ciudad jugarán encuentros entre sí, representados con apodos o seudónimos. El sábado a las 17hs. jugarán el primer partido “El Amarillo” y “El “Rojinegro”, luego “Los Loros” con “Los Millonarios”, “La Palomita” con los “Ferroviarios” y en el último encuentro desde las 21hs. chocarán “El Verde” y “Porteños” de Cacharí. El domingo se disputarán las semifinales y final.

(Por Flavio Iacomini)

Ya estaba planeado todo de antemano por la gente de Juventud Unida, pero el paro nacional de AFA, en respuesta ante los ataques del gobierno de Javier Milei hacia la figura del presidente de la entidad Claudio Tapia, que afecta también a los clubes afiliados, determinó que este fin de semana el futbol de manera oficial no se practicará en toda la República Argentina.

No obstante, los albirrojos invitaron a los distintos clubes a formar parte de encuentros preparatorios que se jugarán en el estadio de 25 de Mayo y Azul.

A las 17 horas del sábado arrancan El Amarillo y el Rojinegro, a las 18:30hs. La Palomita (aurinegros) se cruzará con los “Ferroviarios”, 19:45hs. “Los Millonarios” con “Los Loros” y en el final de la jornada sabatina desde las 21hs. Los Verdes recibirán a Porteños.

Al día siguiente domingo, también desde las 17hs. se jugarán las dos semifinales y la final. El costo de la entrada ha sido fijado en 5.000 pesos por cada jornada.

