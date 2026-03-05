La Buena Noticia: eliminan el cloro industrial y adoptan tecnología de electrólisis

La localidad serrana de Potrero de los Funes implementó un sistema que fabrica hipoclorito de sodio a partir de sal común mediante electrólisis, eliminando los químicos derivados del cloro industrial. El nuevo método permite dosificar el desinfectante según la demanda real, aumentando la producción los fines de semana cuando hay más consumo. “El agua ha sido sometida a rigurosos controles. Los resultados de laboratorio son perfectos y cumplen estrictamente con el Código Alimentario Argentino”, informaron desde la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos, Potrero de los Funes Ltda. San Luis, a cargo del servicio. Las pruebas fueron validadas por tres instituciones diferentes, incluyendo la Universidad Nacional de San Luis, lo que garantiza la potabilidad del recurso que llega a cada hogar.

Fuente: Portal de las Cooperativas

About The Author