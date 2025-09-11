Aldo Rizzo, sobre el estreno de «Las de Barranco»: «Serán dos noches de mucha emoción»

La comedia municipal, en homenaje y sentido reconocimiento a la figura de Susy Rizzo, quien falleciera el año pasado y fuera directora por varios años de este cuerpo teatral florense, se prepara para el estreno este fin de semana de un clásico del teatro argentino: “Las de Barranco” que estará bajo la Dirección Actoral de Aldo Rizzo. «Serán dos noches de mucha emoción porque los primeros ensayos estuvieron bajo la mirada de Susy. Por eso y por todo lo que ella le dio a la Comedia Municipal estamos con mucha ansiedad y muchos sentimientos», contó a FM Alpha. «Las de Barranco» contará con la participación en escena de Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi. Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre. “Las de Barranco” subirá a escena en la histórica sala de la avenida Carmen el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre a las 21 horas.