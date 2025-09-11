2da. edición de «Corre por tu meta»: continúa a buen ritmo la inscripción para la carrera solidaria

Luego de la exitosa convocatoria en 2024 el club Ferro junto a Atletismo Las Flores (Las Tortugas) y CreHab Las Flores invitan a todos a sumarse a la segunda edición de «Corre por tu meta» que tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre a las 11hs. donde se desarrollará una carrera de 2K inclusivos, Kids, 5K y 10K. Como la vez anterior, la largada será desde el predio que el club posee en Avellaneda y Vidal. Allí se podrá correr o caminar y llegar por tu meta además de pasar un gran día en familia y hacer actividad física al aire libre. Habrá servicio de cantina.

Para anotarse hay que ingresar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59bdzUsCB8Xxr4Z3sbVnXYOZHAom9RwOuce4lBkrh3O74Uw/viewform

