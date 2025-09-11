Cooperativa Eléctrica actualizará datos de asociados

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que se encuentra en marcha el proceso de actualización de datos de todos los titulares adheridos a los servicios de la Cooperativa incluyendo los Servicios Sociales. El objetivo de esta iniciativa es mantener actualizada la base de datos y garantizar una correcta prestación de los servicios, cumpliendo con los requerimientos establecidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Se solicita a todos los asociados acercarse personalmente a nuestras oficinas hasta el próximo 30 de septiembre para verificar y/o actualizar los siguientes datos básicos:

– CUIT o DNI

– Correo electrónico

– Dirección

– Teléfono de contacto

En el caso de las Entidades de Bien Público, se requerirá además la actualización de los datos del presidente o responsable legal vigente.

Lugar: Administración de la Cooperativa – 25 de Mayo N° 513

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs.

Tiempo límite: Martes 30 de septiembre de 2025.

Se recuerda la importancia de realizar este trámite ya que permitirá a la institución brindar un servicio más eficiente y mantener actualizada la información de cada asociado y entidad.

