Alerta por brote de bronquiolitis

Según palabras del propio ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la Provincia atraviesa “la peor epidemia de bronquiolitis de la que se tenga registro”, e instó a la población a tomar distintos recaudos para evitar la saturación de las guardias pediátricas. El ministro explicó que el pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de bronquiolitis, por lo que “hay una falta de anticuerpos en los nenes y hay más nenes susceptibles de lo que debiera haber año tras año”. Kreplak, en diálogo con Radio Continental, explicó que esta situación “ocurrió durante el verano en el hemisferio norte y ahora está pasando en esta región” y estimó que se espera que “este pico se extienda de seis a ocho semanas más”. Por otra parte, según el director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, Eduardo Pucci, “durante la última semana han estado aumentado los casos en la provincia un 20%”, y recomendó “una vacunación completa para niños y adultos” y potenciar “medidas de cuidado”.

Fuente: Código Baires

Kreplak pidió “ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable y no mandar a chicos a la escuela si tienen síntomas respiratorios para evitar contagios”. Al mismo tiempo que recomendó lavarse las manos y “usar barbijo si es necesario”.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram