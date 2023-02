Argentina arrasó en los premios «The Best»

Los premios «The Best», que la FIFA entrega para reconocer a los mejores exponentes del fútbol de cada año, tuvieron este lunes su ceremonia en París, con los integrantes de la Selección Argentina monopolizando las nominaciones. Lionel Messi ganó el galardón de Mejor Jugador, Lionel Scaloni el de Mejor Entrenador, Emiliano ‘Dibu’ Martínez el de Mejor Arquero y los fanáticos de la Albiceleste por el de Mejor Hinchada. El rosarino, de 35 años, venció en la terna a los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema. Por tercera vez consigue este galardón, después de 2009 y 2019. El entrenador de la Selección Argentina habló desde el escenario con el premio The Best en las manos y no se olvidó de nadie: «Agradecer por el premio a todos, especialmente porque lo votan los futbolistas y eso tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria, al presidente de la AFA por haberme dado la posibilidad de dirigir esta Selección maravillosa. A mi cuerpo técnico, que son amigos. Como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país, ver la gente emocionada en las calles no tiene precio. Hemos jugado para ellos y estamos eternamente agradecidos«, afirmó.

Fuente: Clarín

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram