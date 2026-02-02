Atlético Andahuaylas de Perú titula: ¡Bienvenida Brenda Caminos!1 minuto de lectura
Atlético Andahuaylas de Perú Femenil, titula en su red social destacando a la jugadora florense.
Le damos la más cordial bienvenida a Brenda Caminos, futbolista que llega para sumar experiencia, equilibrio y jerarquía en la volante.
Brenda ha destacado en clubes importantes como Platense, Gimnasia y Banfield, demostrando carácter, buen manejo de balón y lectura de juego, cualidades que hoy pone al servicio de nuestros colores.
¡Muchos éxitos en esta nueva etapa y a dejarlo todo en la cancha!
¡FELICITACIONES BRENDA…!