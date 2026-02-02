B.M: Culminó la temporada de la colonia municipal de verano

CULMINÓ LA TEMPORADA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VERANO

La Secretaria de Deportes comunica que el pasado viernes 30 de enero finalizó la temporada de la Colonia Municipal de Niños, que funcionó de lunes a viernes de 15.30 a 18 horas, en el Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes”.

A través de las prácticas acuáticas, deportivas y lúdicas, los chicos lograron autonomía y disfrute en los distintos ámbitos.

Dentro de lo planificado se llevó a cabo un campamento en el albergue deportivo del Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”, con actividades en la pileta y grandes juegos nocturnos en el Parque Plaza Montero.

