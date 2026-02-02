2 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

B.M: Culminó la temporada de la colonia municipal de verano

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

CULMINÓ LA TEMPORADA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE VERANO

La Secretaria de Deportes comunica que el pasado viernes 30 de enero finalizó la temporada de la Colonia Municipal de Niños, que funcionó de lunes a viernes de 15.30 a 18 horas, en el Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes”.
A través de las prácticas acuáticas, deportivas y lúdicas, los chicos lograron autonomía y disfrute en los distintos ámbitos.
Dentro de lo planificado se llevó a cabo un campamento en el albergue deportivo del Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”, con actividades en la pileta y grandes juegos nocturnos en el Parque Plaza Montero.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Atlético Andahuaylas de Perú titula: ¡Bienvenida Brenda Caminos!

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Atlético Andahuaylas de Perú titula: ¡Bienvenida Brenda Caminos!

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Faltan dos días para que te inscribas para los corsos de Rosas

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Atlético Andahuaylas de Perú titula: ¡Bienvenida Brenda Caminos!

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

B.M: Culminó la temporada de la colonia municipal de verano

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Atlético Andahuaylas de Perú titula: ¡Bienvenida Brenda Caminos!

8 horas atrás Fm Alpha

Faltan dos días para que te inscribas para los corsos de Rosas

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.