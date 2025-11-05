Bajada del egresado secundario: El evento que toca los sentimientos de la familia

Como cada año se lleva a cabo el tradicional baile o bajada del egresado secundario de los distintos establecimientos escolares. El evento que convoca a familiares y amigos, no deja de tocar los sentimientos y las emociones cuando se observa bajar por la pasarela a un hijo. Por esto invitamos al piso de LA RADIO, al Pte. del Club de Leones la entidad organizadora Marcos Basoalto.

“Para la bajada nos preparamos bien, será el 29 de noviembre en Juventud Deportiva y ya empezamos a trabajar de manera interna, el pasado miércoles ya tuvimos el primer encuentro con los delegados de las promos de las escuelas…Estamos generando cambios, queremos darles un toque diferente a los años anteriores, sería en la pasarela, escenario, etc. queremos innovar la escenografía, es algo que se viene haciendo de manera histórica este evento que agasaja a las promos junto a sus familias. Esperemos que sea una noche importante para todos…Manejamos inicialmente 400 alumnos los que egresan y luego se depura, baja la cantidad por diferentes circunstancias…” Por el lado de los acompañantes, dijo: “Bregamos para que sea la bajada de los egresados entre sí, veremos cómo llegamos, serían 200 parejas. Le damos la entrada gratuita a los egresados, los que quieran bajar con un familiar, amigo, lo que fuese, debe pagar la entrada. Tratamos que bajen los egresados entre sí porque luego se hace muy largo. No sé si haremos una o dos pasadas, lo veremos…”

Sobre el precio de la entrada, dijo: “Estamos buscando bajar los costos, el año pasado fue de 4 mil el valor de la entrada, ahora podría estar entre 7 y 8 pero no está definido nada. Lo queremos hacer lo más económico posible. Alrededor de 1000 personas presenciarían el evento. Después viene la desconcentración, antes el vals de los egresados. Será el broche final con la entrega de medallas y flores…trabajamos mucho, es todo mano de obra voluntaria, tenemos un grupo importante de Leones con muchas ganas de que este evento salga bien, lo mismo que todas las actividades que hacemos, implica mucho desgaste físico y horas de trabajo, sobre todo en lo previo, en el armado del lugar. Afortunadamente tenemos el Comité de Damas y el Club Leo para que entre todos salga de manera brillante…” Remarcaba

Sobre si vuelve la histórica campana de Cristal, dijo: “Es muy probable que en 2026 vuelva a realizarse la Campana de Cristal, en marzo se cumplen 60 años de servicio, la idea es que vuelva, vamos a trabajar con dos instituciones, lo tuvimos en carpeta para este año y decidimos que pueda ser el año que viene, sería genial, atractivo y con mucho regocijo. Ver a nuestros vecinos con sus dotes humorísticos es algo que sorprende a muchos…”

Sobre otros proyectos institucionales, dijo: “Con distintos clubes de Leones del distrito 05, hemos tomado la posta para lograr la ampliación de la casita APO, era una casita precaria, se ha demolido para hacer una construcción en seco con el aporte de todos, albergaría a todas las familias de los pacientes y familiares de niños oncológicos. Son tratamientos que se hacen en grandes centros de referencia como el de La Plata, la campaña comenzó hace 4 o 5 años y con el tema de la inflación quedamos desfasados en números y hoy vemos cómo se define para culminar esta obra, son 80 mil dólares que es un número alto, hemos tenido reuniones para tratar que el año que viene se termine.

Por el lado de asistencia en salud, y las distintas alcancías distribuidas en comercios locales, y ante la ordenanza que indica que las campañas se deben realizar vía Club de Leones, dijo: “Siempre tenemos las puertas abiertas como fue aquel caso de Sol Córdoba donde se hicieron contactos para que llegue a viajar a China, seguimos haciendo esfuerzos para los casos que se requiera, hoy en día sigue habiendo necesidades de vecinos, lo de las alcancías surge de manera espontánea por las diferentes necesidades y salen de manera independiente para hacer las diferentes obras, las campañas son realizadas por familiares, nosotros tenemos los brazos extendidos para colaborar de la manera en que se pueda…” Afirmaba.

