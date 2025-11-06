5 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Hockey: Vitu Falasco convocada para el Mundial Jr en Chile

1 minuto de lectura
40 minutos atrás Fm Alpha

Juan Martín López dio a conocer las jugadoras que viajarán a Santiago de Chile a disputar el Mundial Jr 2025. Del 1° al 13 de diciembre, por la pantalla de ESPN en Disney+ Plan Premium, se podrá alentar a la selección argentina sub21 en otro certamen internacional.

Entre las convocadas están: Lucía Ladrón de Guevara, Pilar Pisthon, Sol Guignet, Juana Castellaro, Zoe Díaz, Sol Olalla, Milagros Di Santo, Máxima Duportal, Lourdes Pisthon, Mercedes Artola, Lara Casas, Emma Knobl, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Delfina Persoglia, Milagros Alastra, Catalina Stamati y Carmen Pucheta. Carolina Lardies y Luciana Peralta serán reservas.

Argentina conforma el grupo B junto con Gales, Zimbabue y Bélgica. El fixture de la fase de grupos para Las Leoncitas es:

  • 2 de diciembre 20:15 vs. Zimbabue
  • 4 de diciembre 20:15 vs. Bélgica
  • 6 de diciembre 20:15 vs. Gales.
  • A Seguirlas por ESPN y Disney +

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Video: Campos y camino del paraje a La Espadaña inundados

18 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Bajada del egresado secundario: El evento que toca los sentimientos de la familia

52 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La sala del Teatro Español se llamará Ricardo «Gato» Peters

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Video: Campos y camino del paraje a La Espadaña inundados

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hockey: Vitu Falasco convocada para el Mundial Jr en Chile

40 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Bajada del egresado secundario: El evento que toca los sentimientos de la familia

52 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La sala del Teatro Español se llamará Ricardo «Gato» Peters

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.