Hockey: Vitu Falasco convocada para el Mundial Jr en Chile

Hockey: Vitu Falasco convocada para el Mundial Jr en Chile1 minuto de lectura
Juan Martín López dio a conocer las jugadoras que viajarán a Santiago de Chile a disputar el Mundial Jr 2025. Del 1° al 13 de diciembre, por la pantalla de ESPN en Disney+ Plan Premium, se podrá alentar a la selección argentina sub21 en otro certamen internacional.
Entre las convocadas están: Lucía Ladrón de Guevara, Pilar Pisthon, Sol Guignet, Juana Castellaro, Zoe Díaz, Sol Olalla, Milagros Di Santo, Máxima Duportal, Lourdes Pisthon, Mercedes Artola, Lara Casas, Emma Knobl, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Delfina Persoglia, Milagros Alastra, Catalina Stamati y Carmen Pucheta. Carolina Lardies y Luciana Peralta serán reservas.
Argentina conforma el grupo B junto con Gales, Zimbabue y Bélgica. El fixture de la fase de grupos para Las Leoncitas es:
- 2 de diciembre 20:15 vs. Zimbabue
- 4 de diciembre 20:15 vs. Bélgica
- 6 de diciembre 20:15 vs. Gales.
- A Seguirlas por ESPN y Disney +