Video: Campos y camino del paraje a La Espadaña inundados

Con casi 1.300 mm de lluvia caída en lo que va del año, los productores siguen muy complicados ante esta realidad.

Este numero indica un 30 % mas de la media anual, pero todavía faltan 2 meses para culminarlo. Por otro lado, el brazo principal de drenaje para la cuenca deprimida el Río Salado, también se encuentra rebalsado inclusive sin distinción en su laberinto.

El productor ganadero con temperaturas templadas viene zafando un poco, aunque se le complica la vacunación porque los vacunadores no pueden llegar, y cuando llegan, se encuentran el cuadro con un fango ideal para hacer ladrillos. Pero el que apostó a lo agrícola, se le están escapando las fechas. Para todos, los caminos son fundamentales, y lamentablemente siguen destruidos ante tanta agua donde el suelo no absorbe al estar las napas casi a la misma altura que el terreno.

