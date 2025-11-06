El gran papero argentino que riega desiertos: ya transformó 2.750 hectáreas con agua del río Negro

El gran papero argentino que riega desiertos: ya transformó 2.750 hectáreas con agua del río Negro1 minuto de lectura
En el norte de la Patagonia, uno de los mayores productores de papa de la Argentina decidió echar raíces. Martín Pasman, ingeniero agrónomo y quinta generación de una familia ligada al campo, lleva décadas desarrollando proyectos agrícolas de alto rendimiento en distintas provincias del país. Pero es en el Valle Inferior y Valle Medio del Río Negro donde encontró el escenario ideal para combinar tecnología, eficiencia y desarrollo productivo. Tal es así que casi la mitad de su producción de papas está concentrada entre Carmen de Patagones (Buenos Aires) y Luis Beltrán (Río Negro), donde además produce cebolla, trigo y maíz bajo un sistema de riego de precisión que convierte suelos áridos en campos fértiles. Desde su faceta de productor y técnico, se define como un apasionado por “transformar ‘una vaca cada 20 hectáreas’ en agricultura intensiva”, convencido de que el futuro del agro argentino está en el riego y en la puesta en producción de zonas hoy desérticas.
Fuente: Río Negro