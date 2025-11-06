6 de noviembre de 2025

El gran papero argentino que riega desiertos: ya transformó 2.750 hectáreas con agua del río Negro

4 horas atrás

En el norte de la Patagonia, uno de los mayores productores de papa de la Argentina decidió echar raíces. Martín Pasman, ingeniero agrónomo y quinta generación de una familia ligada al campo, lleva décadas desarrollando proyectos agrícolas de alto rendimiento en distintas provincias del país. Pero es en el Valle Inferior y Valle Medio del Río Negro donde encontró el escenario ideal para combinar tecnología, eficiencia y desarrollo productivo. Tal es así que casi la mitad de su producción de papas está concentrada entre Carmen de Patagones (Buenos Aires) y Luis Beltrán (Río Negro), donde además produce cebolla, trigo y maíz bajo un sistema de riego de precisión que convierte suelos áridos en campos fértiles. Desde su faceta de productor y técnico, se define como un apasionado por “transformar ‘una vaca cada 20 hectáreas’ en agricultura intensiva”, convencido de que el futuro del agro argentino está en el riego y en la puesta en producción de zonas hoy desérticas.

Fuente: Río Negro

