La sala del Teatro Español se llamará Ricardo «Gato» Peters

2 horas atrás

Mañana jueves 6 de noviembre en el Foyer (antesala) del Teatro Español de nuestra ciudad a las 10 de la mañana se realizará el acto de imposición del nombre Ricardo “Gato” Peters a la sala principal del histórico edifico de la avenida Carmen 614. La iniciativa que ha determinado reconocer la figura del humorista fue gestada en el Concejo Deliberante de Las Flores y aprobada por unanimidad mediante la ordenanza Nº 3554 del año 2023. Además de las autoridades municipales, se espera para mañana la presencia de familiares y allegados, quienes estarán presentes en el emotivo momento donde se descubrirá una placa recordatoria que, con el nombre Ricardo “Gato” Peters, honrará por siempre la sala del Teatro Español de Las Flores.

