Banderazo este domingo por la construcción de la Autovía en la Ruta 3

Mañana domingo las 15hs. se realizará una nueva jornada de protesta con un banderazo en distintos puntos del país -también en Las Flores en sector rotonda- en demanda de la urgente construcción de la Autovía en la Ruta Nacional Nº 3. La convocatoria, que ya cuenta con la adhesión de múltiples localidades a lo largo del trazado de la Ruta 3, busca visibilizar el reclamo ciudadano frente al estancamiento de una obra considerada vital para la seguridad vial y el desarrollo regional. Organizaciones vecinales, transportistas, familias y referentes sociales se sumarán a la manifestación, portando banderas argentinas como símbolo de unidad y urgencia. El pedido central es claro: la necesidad inmediata de retomar y concretar la construcción de la Autovía, una obra prometida desde hace años y aún inconclusa en tramos clave. La falta de avances sigue generando preocupación por los reiterados siniestros viales que ocurren en este corredor tan transitado. El banderazo será una muestra de que las comunidades no bajan los brazos y exigen respuestas concretas por parte del Estado.

Ciudades que participan o adhieren al banderazo:

Por RN3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cachari, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott

Por RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar

Por RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa La Pampa

RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos)

RN 33: Torquinst , Bahía Blanca

RP65: Urdampilleta, Bolívar

RP30 y RN 205: Norberto de la Riestra

RP 88, RP 86 y RP80: Necochea

